Di Gregorio alla Juventus? Monza e… Inter battono cassa! − CdS

Michele Di Gregorio piace tanto alla Juventus, che lo vorrebbe portare a Torino come erede di Szczesny. Il Monza fa il prezzo e l’Inter guarda con interesse.

INCASSO − Di Gregorio è finito nel mirino della Juventus. Il portiere del Monza, ex Inter, potrebbe finire a Torino in estate per prendere il posto di Szczesny, destinato a partire. Il club brianzolo valuta il ragazzo almeno 25 milioni e punterà a guadagnarci, anche per l’Inter ha sul giocatore una percentuale di rivendita tra il 15 e il 20%. Ergo: anche l’Inter incasserà dall’eventuale cessione di Di Gregorio verso la Juventus. Il portiere milanese, vivaio nerazzurro, è stato ceduto dall’Inter definitivamente nell’estate del 2022 per quattro milioni di euro. I freschi campioni d’Italia, dal canto loro, lavorano su Bento Matheus Krepski, portiere brasiliano dell’Athletico Paranaense. Durante questa stagione, Di Gregorio è letteralmente esploso, rimanendo imbattuto per 12 partite e risultando spesso decisivo come nel caso dei due rigori parati, il primo a Vlahovic e l’altro a Gudmundsson. Di Gregorio guida tra l’altro la classifica dei portieri che hanno compiuto il maggior numero di parate nelle prime 33 giornate: il numero uno di una squadra che viaggia in acque tranquille (il Monza è 11°) è a 114 interventi, davanti a tre colleghi in lotta per la salvezza come Falcone (Lecce, 110), Montipò (Verona, 99) e Turati (Frosinone, 96).

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota