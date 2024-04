Inter-Torino, Inzaghi cambia ma non troppo: chance inedita! − CdS

Meno due giorni a Inter-Torino, sfida valevole per la trentaquattresima giornata di campionato. Simone Inzaghi cambierà ovviamente qualcosa sulla formazione iniziale.

PROBABILE − Si avvicina Inter-Torino, la prima gara dei nerazzurri freschi campioni d’Italia. Al Meazza tutto esaurito per il match di domenica all’ora di pranzo. Successivamente la grande festa con due bus scoperti, che percorreranno otto chilometri, partendo da San Siro e arrivando fino in Duomo. L’Inter, ieri, è ritornata ad allenarsi ad Appiano Gentile in un clima di serenità e di festa. In vista della partita contro la squadra di Ivan Juric, Simone Inzaghi cambierà giustamente qualcosina. La vera novità dovrebbe chiamarsi Tajon Buchanan, che aspira ad una maglia da titolare al posto di Dimarco. Per il resto Arnautovic è in vantaggio su Thuram. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Buchanan; Arnautovic, Lautaro Martinez.