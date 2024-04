Bento all’Inter subito! Ausilio ha una promessa da riscuotere − TS

Bento-Inter è una pista concretissima. Anzi, il club nerazzurro spera di poter chiudere con l’Athletico Paranaense in tempi ristretti. Sarà il brasiliano il co-titolare accanto a Yann Sommer. Ausilio ne è sicuro.

DISCORSI AVVIATI − L’Inter ha scelto il prossimo padrone della propria porta: si chiamerà Bento Matheus Krepski. Come riferisce Tuttosport, il portiere brasiliano entrerà in nerazzurro anche senza aspettare le uscite. E’ una priorità assoluta, anche perché nel ruolo di secondo l’Inter ha un’esigenza. Il futuro di Emil Audero è già definito: a fine stagione non sarà riscattato (7 milioni la cifra pattuita) e ritornerà alla Sampdoria. Dunque, a Sommer urge un compagno e un co-titolare. Bento si è promesso all’Inter già la scorsa estate, tanto da rifiutare altri abboccamenti e lo stesso DS dell’Athletico Paranaense, Alexandre Mattos, aveva promesso sempre la scorsa estate di rivedersi dopo un anno per trattare la cessione del suo gioiello. Inoltre, durante questi mesi, l’Inter ha sempre mantenuto i discorsi aperti col club brasiliano. Tant’è che il vice DS Dario Baccin è stato anche in Brasile per tenere vivi i rapporti con giocatore ed entourage. L’Inter non pagherà la clausola da 60 milioni di euro, ma cercherà di prenderlo per una cifra intorno ai 15. Ausilio è pronto a riscuotere la sua promessa e l’Inter si prepara ad accogliere il nuovo numero uno della Seleçao.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino