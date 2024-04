Gudmundsson priorità dell’Inter, in stile… Frattesi! Con giovane − CdS

Albert Gudmundsson è una priorità dell’Inter. Il club fresco campione d’Italia ha sciolto le riserve e a fine maggio aprirà le trattative col Genoa per portarlo a Milano. Ispira Frattesi e un giovane talento.

L’OPERAZIONE − Gudmundsson all’Inter in stile Frattesi. E’ questa l’idea del club nerazzurro, che ha messo l’attaccante islandese in cima alla propria lista di mercato. Col Genoa se ne parlerà ufficialmente a partire da fine maggio, data non banale per due motivi: uno perché il campionato sarà finito e due perché a quel punto sarà anche definito il futuro del club. I primi abboccamenti però, racconta il Corriere dello Sport, sembrano esserci già stati e il Genoa avrebbe aperto al progetto dell’Inter. Dunque, si parla di un trasferimento da Genova a Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto nel 2025, in aggiunta l’inserimento del baby Mattia Zanotti, terzino dell’Under 21 azzurra, attualmente in prestito al San Gallo. Anche in questo caso, l’Inter manterrebbe un diritto di recompra per non perderlo del tutto. In questo modo, il club campione d’Italia cercherà di aggirare la corposa cifra di 35 milioni posta dal Grifone. Intanto, anche dal suo entourage arrivano segnali comunque positivi perché, nonostante le avances del Tottenham, il desiderio di Gudmunddson è quello di non lasciare l’Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno