Inter, la lista Uefa condiziona il mercato: 3 slot OK ma due no − CdS

L’Inter lavora a puntellare la rosa della prossima stagione, ma deve tener conto anche della lista Uefa. Tre slot potrebbero essere già coperti, ma per gli altri due bisognerà escludere qualcuno.

LA SITUAZIONE − Marotta lo ha dichiarato qualche giorno fa: l’Inter in estate lavorerà per puntellare la rosa, in quanto la squadra è già bella che strutturata. Ma per farlo dovrà guardare anche alla lista Uefa, che dovrà essere composta da almeno quattro giocatori provenienti da vivaio. Quest’anno l’Inter ne aveva soltanto due, ovvero Dimarco e Di Gennaro. E, infatti, la lista A era composta da soli 23 giocatori. Inoltre, per la prima fase è rimasto fuori Sensi. Mentre per la seconda, con l’aggiunta di Buchanan, è stato escluso pure l’infortunato Cuadrado. In vista della prossima stagione, qualcosa è già in fase di definizione. Zielinski e Taremi prenderanno il posto di Klaassen e Sanchez, mentre l’eventuale arrivo di Bento andrebbe a colmare la futura partenza di Audero. Ma rimangono ancora due slot da coprire. Il primo è quello legato all’attacco. Infatti, se dovesse arrivare Albert Gudmundsson, per cui l’Inter ha già abbozzato una trattativa, Arnautovic dovrà essere ceduto. Ipotesi percorribile, ma anche complicata viste le 35 primavere e l’ingaggio da tre milioni dell’austriaco. Il secondo, invece, riguarda l’eventuale arrivo di un difensore. Il preferito è sempre Buongiorno. Ma, come nel caso di Gudmundsson, anche in questo caso ad un’entrata dovrà susseguirsi un’uscita e dunque un’esclusione dalla lista Uefa. La dirigenza dovrà muoversi con attenzione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno