Ceccarini: “Inter lavora in uscita: ecco i 4 nomi. Lautaro Martinez nel 2021…”

Condividi questo articolo

Niccolò Ceccarini

Ceccarini – Direttore di “TMW Radio” -, nel consueto editoriale del sabato per il portale “Tutto Mercato Web”, fa anche il punto sul mercato dell’Inter. La priorità adesso è cedere. Poi si riparlerà della situazione Lautaro Martinez

PRIMA LE CESSIONI – L’editoriale di Niccolò Ceccarini sul mercato tocca anche le trattative nerazzurre: “[…] L’Inter è attiva sulle uscite. Prima però un flash su Lautaro Martinez. Nonostante il pressing del Barcellona, l’Inter non lo cederà. Casomai se ne parlerà l’anno prossimo. Anzi è probabile che presto possa entrare nel vivo il discorso per un rinnovo con importante adeguamento economico. Detto questo, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno cercando soluzioni per Matias Vecino e Ivan Perisic. Il croato è reduce da una grande stagione al Bayern Monaco ma difficilmente rientrerà nei piani tattici di Antonio Conte. Anche Diego Godin è vicino ai saluti e il Cagliari in questo momento è in pole position. Al difensore uruguayano è stato proposto un triennale. L’Inter sta cercando una sistemazione anche per Dalbert, poi prenderà un altro esterno”.

Fonte: Tutto Mercato Web – Ceccarini