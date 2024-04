Inter-Torino, un obiettivo per Inzaghi prima della festa Scudetto

Inter-Torino è la prima partita da campioni d’Italia della squadra di Simone Inzaghi. L’allenatore deve tenere in mente un obiettivo per l’impegno prima della festa Scudetto.

IMBATTIBILI – L’Inter ospita il Torino a San Siro alle ore 12.30, un grande obiettivo per Simone Inzaghi prima della festa Scudetto. In questo girone di ritorno la squadra nerazzurra non ha mai perso, collezionando ben 13 vittorie con 2 pareggi contro Napoli e Cagliari. Tra l’altro entrambe al Giuseppe Meazza, dove verrà appunto Ivan Juric con i granata. L’Inter dovrà scendere in campo con in testa la convinzione di mantenere l’imbattibilità in questo 2024 in campionato. Tolta l’unica sconfitta con l’Atletico Madrid in Champions League Inzaghi e i suoi uomini sono stati perfetti. Mancano cinque giornate alla fine della stagione, si parte dal Torino per dare il segnale giusto in vista delle prossime settimane. Sarà un banco di prova importante per diversi giocatori che hanno avuto poco spazio sino ad ora. Tajon Buchanan sostituirà Federico Dimarco affaticato, Kristjan Asllani e Davide Frattesi giocheranno al posto di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, anche Marko Arnautovic sarà in campo per Lautaro Martinez. A maggior ragione per questo motivo ci dovrà essere altissima motivazione per far bene e vincere l’ennesima partita di questa gloriosa stagione.