Il Torino di Juric punta l’Europa contando sulla sua difesa

Il Torino di Juric lotta per un posto in Europa grazie all’efficacia della sua fase difensiva. Il tecnico in questa stagione ha cambiato modulo, rivedendo la struttura del suo attacco.

TATTICA – Juric nel corso di questa stagione ha modificato il modulo base del suo Torino, passando dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2. Non più quindi due rifinitori dietro a una punta, ma due punte vere, chiamate sia a venire incontro che a dare profondità, con dietro un trequartista (Vlasic, che ha trovato il suo ruolo ideale in questa collocazione tattica) pronto a rinforzare il centrocampo o a diventare la terza punta. L’idea di gioco difensiva punta sempre sull’aggressività uomo su uomo. Quella offensiva invece punta molto sugli esterni e dà il meglio negli spazi, col portiere Milinkovic-Savic che è un riferimento per l’impostazione e per trovare verticalità.

STATISTICHE – Il Torino è la terza difesa della Serie A con 29 gol subiti, ed è anche seconda per clean sheet stagionali (17, praticamente metà delle partite giocate). Una difesa che funziona molto bene anche sui piazzati visto che è quella che ha subito meno reti da queste situazioni. Meno efficace l’attacco che con 31 gol segnati è il terzo peggiore del campionato. Per la fase offensiva Juric punta molto sugli esterni, e infatti i granata sono secondi per cross a partita.

DETTAGLI – Buongiorno ha preso appieno il ruolo di referente della difesa. Lui è il leader del reparto, ed è primo per contrasti, intercetti, spazzate e respinte. Dati cui aggiunge il terzo posto nei passaggi medi e 3 reti, dunque non stupisce sia primo per rendimento secondo Whoscored. Bellanova è la scoperta della stagione. Da titolare fisso al Torino ha trovato la sua dimensione: primo per cross, secondo per passaggi chiave, primo per dribbling, secondo per falli subiti, primo negli assist con 6. Zapata in maglia granata è rinato: primo per tiri a partita, primo per falli subiti, miglior marcatore con 11 gol (su 31 totali della squadra) cui aggiunge anche 4 assist (il che lo rende direttamente responsabile della metà dei gol).