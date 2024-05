Bisseck, crescita straordinaria! E sul futuro all’Inter nessun dubbio

Il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha regalato alla tifoseria nerazzurra un’altra prestazione di livello in occasione del match vinto dai meneghini per 5-0 contro il Frosinone. Il tedesco rappresenta ormai una certezza per la compagine interista.

LA PRESTAZIONE – Una partita di sostanza e propositività: questo è il modo corretto per definire la prestazione di Yann Bisseck nel match vinto dall’Inter per 5-0 contro il Frosinone. Il difensore tedesco ha garantito un’efficiente copertura in fase difensiva, senza far mancare la solita predisposizione all’inserimento per contribuire a rendere più pericolose le azioni offensive dei nerazzurri. Che l’ex Aarhus sia in grado di garantire sovrapposizioni sul “modello Bastoni” è ben noto a tutti, ma la sua attenzione in fase difensiva nel corso dell’annata nerazzurra è un elemento di cui tener conto al momento di giudicare la sua stagione.

Il futuro: Bisseck si è garantito la permanenza in nerazzurro

UNA CERTEZZA – Con il rendimento mostrato in quest’annata, sia in campionato che in Champions League, il classe 2000 si è assicurato la permanenza in maglia nerazzurra. Il suo modo di stare in campo, così come la sua capacità di rispondere presente alle chiamate di Inzaghi, rappresentano due frecce nell’arco di Bisseck per assicurarsi una propria centralità nel progetto nerazzurro. Non è un caso che il tecnico nerazzurro continui a sottolineare di credere molto nel suo valore, per il presente e per il futuro.

UNA POSSIBILITÀ – Finora, il difensore tedesco è stato impiegato esclusivamente nella posizione di braccetto destro, per sostituire Benjamin Pavard necessario per i problemi fisici dell’italiano o per turnover. Nel corso della sua carriera, Bisseck ha giocato in tutte le posizioni della difesa, dimostrando di poter esprimersi al meglio anche nel ruolo di braccetto sinistro. Ambidestro e sempre pronto alle battaglie: Yann Bisseck è pronto a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nell’Inter di Inzaghi. Con uno status di jolly su cui poter contare.