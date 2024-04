Inter-Torino, dopo la partita la festa scudetto! Tutte le informazioni sulla parata – CdS

Di Inter-Torino oggi il contorno avrà ancora più valore della partita. Perché dopo il match delle 12.30 è prevista la festa scudetto, che proseguirà per tutta la giornata. Il Corriere dello Sport anticipa il programma.

GIORNATA DI FESTA – Sarà una domenica lunghissima, che non si esaurirà certo con Inter-Torino. Già dalla mattina è previsto il primo “appuntamento”, con una sorta di pellegrinaggio direzione San Siro per assistere alla partita. Per la quale è – ovviamente – atteso il tutto esaurito, per dare l’abbraccio ai nuovi campioni. Poco prima dell’ingresso in campo delle due squadre, anticipa il Corriere dello Sport, tutto lo stadio sarà protagonista di una grande coreografia tricolore. È poi possibile che venga fatta ascoltare la nuova canzone “Ho fatto un sogno”, di Tananai, Madame e Rose Villain. Anche il Torino renderà omaggio all’Inter, col pasillo de honor.

Inter-Torino, il programma della parata a Milano

I FESTEGGIAMENTI – Una volta finita la partita, il cuore della festa si sposterà lontano dal Meazza. Da San Siro partiranno i due pullman scoperti, il cui percorso toccherà anche la sede dell’Inter per finire in piazza Duomo. La partenza è prevista alle 16, con un tour lungo ben cinque ore e 50.000 persone previste nelle strade. Dalla Terrazza Duomo, alle 21, il clou con cori, musica, show e il trupido per lo scudetto conquistato nel derby. Con alcuni giocatori, da Hakan Calhanoglu a capitan Lautaro Martinez, che dalla stessa location hanno già fatto le prove generali lunedì dopo aver battuto il Milan. Per i tifosi a Milano, da segnalare come la fermata metro Duomo sarà chiusa nel pomeriggio, in diverse zone inoltre previsto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia