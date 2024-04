Festa scudetto Inter, quale percorso? Una possibilità

L’Inter domenica avrà la festa per la conquista dello scudetto, dopo la partita contro il Torino. C’è da capire ancora quale percorso: due punti fermi, ma Sport Mediaset ipotizza un passaggio.

TRIONFO DA CELEBRARE – Quattro giorni a Inter-Torino, la partita della festa scudetto. Sarà domenica alle 12.30, come annunciato ieri dalla Lega Serie A. Uno slittamento che ha permesso di organizzare dopo la sfida della quintultima giornata il programma per gioire assieme ai tifosi. Ma c’è ancora qualche dubbio legato a come – materialmente – si procederà con la coppia di pullman scoperti. Perché la novità di oggi è che saranno due, anziché uno come si era deto ieri.

Festa scudetto Inter: il possibile percorso

TRAGITTO IN DEFINIZIONE – Il percorso è ancora da perfezionare, ma con due certezze. Ossia che la partenza sarà da San Siro e che la destinazione finale sarà piazza Duomo, come fatto sapere ieri dalla società. Sport Mediaset, in attesa che arrivi anche l’ufficialità in tal senso, ipotizza che ci sarà un passaggio davanti alla sede dell’Inter, in viale della Liberazione. La festa scudetto prevederà, una volta raggiunto il Duomo, un discorso della squadra con alcuni protagonisti dell’Inter e un DJ set dalla terrazza. Lo stesso posto dove nella notte fra lunedì e martedì Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Benjamin Pavard e Lautaro Martinez hanno fatto i preparativi per quello che succederà fra quattro giorni. Avendo – peraltro – un primo feedback molto positivo perché la festa scudetto “improvvisata” dell’Inter lunedì notte ha visto comunque migliaia di tifosi.