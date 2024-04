Festa scudetto Inter, novità sul programma! Non solo un pullman

La festa scudetto dell’Inter è in via di definizione: sarà domenica, dopo la partita contro il Torino. Ecco il programma che la società sta predisponendo per celebrare il titolo, con una novità rispetto a quanto comunicato ieri.

FESTEGGIARE AL MEGLIO – L’Inter ha iniziato la sua grande festa per lo scudetto alle 22.43 di lunedì, momento in cui l’arbitro Andrea Colombo ha fischiato la fine del derby contro il Milan. Ma i festeggiamenti sono appena cominciati, perché ce ne saranno tanti altri. La scorsa settimana si era parlato di qualcosa previsto per la giornata di ieri, invece alla fine si è preferito rinviare tutto al weekend. Non a sabato, quando era prevista Inter-Torino, bensì a domenica visto lo slittamento della partita della quintultima giornata di Serie A. La società sta predisponendo tutte le misure, di sicurezza e non, per far sì che un evento così atteso come la festa scudetto dell’Inter possa essere goduto al meglio. E in tal senso c’è una novità.

Festa scudetto Inter con un elemento in più

L’AGGIUNTA – Nella giornata di ieri, subito dopo l’ufficialità dello spostamento di Inter-Torino, il club aveva dato i primi dettagli sulla festa scudetto. Che prevedeva, fra le altre cose, “un bus celebrativo con a bordo la squadra Campione d’Italia”. Oggi invece è cambiata la situazione, perché saranno due i pullman a portare in giro per Milano i nuovi campioni. Per il momento si sa che la partenza sarà dal Meazza, dopo la partita col Torino, e l’arrivo sarà in piazza Duomo. Già teatro dei festeggiamenti lunedì fino a tarda notte, ma che domenica sarà interamente riempita di nerazzurro. Per poter gioire tutto il pomeriggio e la sera per un titolo memorabile. Perché, va sottolineato, la festa è per lo scudetto che ha dato la seconda stella all’Inter, per giunta nel derby.