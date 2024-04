Inter-Torino, Inzaghi non molla niente! Quattro obiettivi per la festa – CdS

Inter-Torino sarà una festa in tutti i sensi, ma alle 12.30 c’è da giocare e onorare lo scudetto appena conquistato. Inzaghi non lascia niente al caso e il Corriere dello Sport segnala gli obiettivi da raggiungere.

MOTIVAZIONI PRESENTI – Per Inter-Torino niente rilassamenti anticipati: c’è da giocarsi il campionato fino all’ultimo. Vero, difficile pensare di vedere i nuovi campioni andare a mille, ma nemmeno in modalità vacanza. Perché ci sono cinque partite da qui alla fine della Serie A e, pur avendo già raggiunto lunedì il traguardo tricolore, la squadra di Simone Inzaghi può togliersi ancora delle ulteriori soddisfazioni da aggiungere a quelle ottenute nel derby. Motivo per cui il tecnico ha voluto – ma era scontato, giocando alle 12.30 – mantenere la squadra in ritiro ad Appiano Gentile ieri.

Inter-Torino, gli obiettivi per la partita

GLI INCENTIVI – Dalla partita di oggi, prima di iniziare la parata coi due bus scoperti per le vie di Milano, c’è comunque qualcosa da prendere. Il Corriere dello Sport evidenzia quattro fattori che Inzaghi sta tenendo in considerazione. Uno è il titolo di capocannoniere per Lautaro Martinez, comunque largamente in testa alla classifica marcatori ma che non segna dal 28 febbraio. Poi il record di gol di Marcus Thuram, ora a dodici reti ossia -1 dal suo primato stabilito nella scorsa stagione col Borussia Monchengladbach. Quindi il più alto numero di partite con la porta inviolata, ventuno, con Yann Sommer a diciassette più Emil Audero a due. E, infine, un traguardo che l’Inter non può raggiungere col Torino ma tenere possibile: diventare la seconda a sfondare cento punti (il massimo possibile, vincendole tutte, è centouno).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno