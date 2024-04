Inter-Torino, la festa scudetto è qui! Seconda e non certo ultima

Inter-Torino fa partire le celebrazioni vere e proprie per il ventesimo scudetto, conquistato lunedì nel derby col Milan. Alle 12.30 la prima di cinque gloriose feste in campo per il tricolore.

TRIONFO DA OMAGGIARE – Inter-Torino non è una partita, è una festa. È il tripudio per i nuovi Campioni d’Italia, per chi dalla prossima stagione potrà mettere con orgoglio la seconda stella sul petto. Dopo aver raggiunto l’aritmetica nello scenario migliore possibile, il derby “in casa” del Milan, la squadra di Simone Inzaghi va a prendersi l’abbraccio del suo pubblico. Prima degli oltre 75.000 del Meazza, poi di altre migliaia e migliaia di tifosi in giro per Milano, nella parata coi due pullman scoperti che partirà da San Siro e arriverà in Duomo. Sarà una giornata tanto lunga quanto bella, ed è solo l’inizio perché i festeggiamenti proseguiranno fino all’ultima partita. Perché aver vinto con così tanto anticipo permetterà di rinnovare ogni volta il trionfo.

Inter-Torino, festa scudetto con esperimenti in campo

TANTE NOVITÀ – Non è giusto chiamarlo turnover, ma l’Inter che si vedrà in campo col Torino avrà inevitabilmente degli interpreti diversi dal solito. Intanto per le assenze dell’ultimo momento, quelle di Francesco Acerbi fermato dalla pubalgia e di Federico Dimarco affaticato. Poi sono attesi altri giocatori che non sempre si sono visti dal 1′, da Kristjan Asllani fino – forse – alla prima volta assoluta da titolare in nerazzurro per Tajon Buchanan. Non sarà rivoluzione, ma qualche cambio di certo sì: anche per far rifiatare chi ha dovuto fare gli straordinari in stagione. Nel Torino Ivan Juric non stenderà il tappeto rosso: i suoi cercano punti per il rilancio in ottica Europa. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 11 il vero countdown a Inter-Torino: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.