Capuano: “Abbiamo criticato sconto Inter al PSG per Icardi, ma adesso…”

Condividi questo articolo

Giovanni Capuano

Capuano – giornalista di “Panorama” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, torna sull’ottimo affare economico fatto dall’Inter cedendo Icardi al PSG nonostante le critiche iniziali

OPERAZIONE RIVALUTATA – In studio parla di crisi economica del calcio in generale e dei conti in rosso di alcune squadre, oggi impossibilitate a fare mercato. Sull’argomento interviene Giovanni Capuano: «All’inizio abbiamo discusso molto e criticato lo sconto fatto dall’Inter al Paris Saint-Germain per Mauro Icardi. Ma oggi, a distanza di oltre due mesi, rivalutando la situazione generale, 50 milioni di euro più bonus è una cifra allucinante. Parliamo dei conti in rosso della Juventus, ma anche le altre squadre non sono messe meglio. Sono tutte nella stessa condizione in questo momento». Il riferimento di Capuano è alla difficoltà di tutte le società, italiane comprese, a fare acquisti importanti a titolo definitivo dopo la crisi causata dal Covid-19.