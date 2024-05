Dimarco da brividi: «L’Inter va trattata con i guanti. Il mio momento più difficile»

Federico Dimarco non smette di dichiarare il proprio amore all’Inter. Il centrocampista nerazzurro, nel video pubblicato sui propri social, celebra lo scudetto e l’amore per i colori nerazzurri.

BUIOO – Dopo aver onorato la sua Inter con un simbolo indelebile tatuato sulla propria pelle, Federico Dimarco continua a celebrare la seconda stella nerazzurra. Nel reel pubblicato sul proprio profilo Instagram, racconta: «Il rapporto con i miei genitori è sempre stato vero e sincero. Non mi hanno mai fatto montare la testa. Il momento più difficile lo abbiamo vissuto a Sion, quando abbiamo perso il nostro primo figlio. Sarebbe dovuto nascere prima di Nicholas e di Chloe. Ho pensato di smettere quando non giocavo quasi mai, non venivo neanche convocato».

Dalle difficoltà alla rinascita con l’Inter: l’amore di Dimarco

DIFFICOLTÀ – Federico Dimarco continua, ricordando uno dei periodi più complicati della sua vita: «A Sion è stata una scelta, ovviamente mia personale, andando anche controcorrente, perché volevo giocare. Non me ne pento. È stato un periodo difficile perché dopo la prima partita mi sono rotto il quinto metatarso. Lì ero veramente in difficoltà, non avevo squadre che mi volevano. Però è stato un infortunio che mi ha dato tanta forza. Ero consapevole di non essere pronto in alcuni momenti per giocare nell’Inter. Quando sono tornato mi mancava ancora qualcosa che sapevo di poter acquisire giocando nell’Inter. ».

ONORE – Federico Dimarco conclude l’emozionante racconto della propria vita con una dichiarazione d’amore da brividi per l’Inter: «Per un interista fare un gol nel derby è qualcosa di speciale. Non è facile giocare nella squadra per cui tifi. In certi momenti quando vinci fa piacere, è bellissimo. Però nei momenti brutti ti senti veramente sotto terra. Il Dimarco tifoso al Dimarco giocatore direbbe di andare in campo e onorare la maglia. Perché l’Inter è l’Inter e va trattata con i guanti».