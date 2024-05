Inzaghi: «Inter, dovremo farci trovare pronti. Nel calcio non bisogna fermarsi!»

La stagione di Simone Inzaghi viene premiata dallo scudetto dell’Inter ma non solo. L’allenatore nerazzurro, ospite ieri a Bologna dell’evento Bulgarelli, ha ricevuto il riconoscimento di miglior allenatore.

MAI FERMARSI – Dopo aver ricevuto il premio Bulgarelli, Simone Inzaghi ha parlato della sua Inter ai giornalisti presenti. L’allenatore nerazzurro, che ha già conquistato lo scudetto, pensa già alla prossima avvincente stagione: «Nel calcio non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre migliorarsi. Come ho già detto, ho una società importante alle spalle che si sta già muovendo per far sì che le cose possano sempre migliorare». Poi Inzaghi continua nell’analizzare quella che saranno i prossimi obiettivi dell’Inter della seconda stella.

Inzaghi è pronto e lancia la sfida all’Inter

ESSERE PRONTI – Simone Inzaghi ha le idee chiare su quali saranno gli impegni e gli obiettivi dell’Inter il prossimo anno. La sfida del mister piacentino è già lanciate e sembra non vedere l’ora di combattere nella nuova competizione, probabilmente anche con qualche nuovo uomo in più. Inzaghi lo esprime chiaramente nelle parole lanciate nell’edizione odierna di SportMediaset: «Chiaramente sappiamo che il prossimo anno ci saranno ancora più partite, ci sarà un Mondiale per Club, quindi dovremmo essere bravi a farci trovare pronti». L’Inter è pronta per nuove avventure.