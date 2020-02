VIDEO – Consigli per gli acquisti: Ryan Gravenberch (Ajax)

Ventitreesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it: il nome di oggi è Ryan Gravenberch, uno dei tantissimi giovani che si stanno mettendo in mostra nell’Ajax capolista dell’Eredivisie.



Nome: Ryan Jiro Gravenberch

Data di nascita: 16 maggio 2002

Luogo di nascita: Amsterdam (Olanda)

Nazionalità: olandese

Altezza: 190 centimetri

Posizione: centrocampista – centrale

Piede: destro

Squadra attuale: Ajax

Scadenza contratto: 30 giugno 2021

L’agente di Ryan Gravenberch è Mino Raiola, e già questo potrebbe spiegare tutto. Calciatore già maturo e pronto per alti palcoscenici, gioca in posizione centrale e ha più caratteristiche da regista che da volante. Dotato di un buon dribbling e di una buona progressione soprattutto con la palla al piede, ha nel passaggio filtrante il suo punto di forza. Elegante e al tempo stesso esplosivo, va spesso in gol anche sfruttando il suo tiro dalla distanza preciso e potente.

Nell’Ajax Gravenberch già detiene un record, cioè quello di giocatore più giovane a essere andato a segno nella storia del club. L’ha fatto con il gol in KNVB Beker dello scorso anno al Te Werve, tre giorni dopo (26 settembre 2018) aver debuttato da professionista in una partita non certo “normale” come quella contro il PSV Eindhoven. Parte integrante della prima squadra, quest’anno ha disputato già dieci partite segnando tre gol. Di seguito un video con alcune delle giocate di Gravenberch, tratto dall’account YouTube “Future Stars”.

A cura di Marco Lavalle.

