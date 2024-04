VIDEO − Lautaro Martinez all’esagitato Adli: ‘Ma tu chi ca*** sei?’

Lautaro Martinez e Adli con toni accesi durante Milan-Inter, ultimo derby che ha consegnato all’Inter la vittoria del ventesimo scudetto.

TENSIONI − Lunedì sera si è giocato un derby di Milano storico e indimenticabile, che ha sancito la vittoria del ventesimo scudetto per l’Inter. Un 2-1 sul Milan, che ha schiantato definitivamente la squadra di Stefano Pioli, che è andata in contro al sesto derby consecutivo perso. Un’apoteosi infinita per la Beneamata, che già oggi riprenderà i lavori per la gara contro il Torino ad Appiano Gentile. Dazn ha raccontato la partita del Meazza, sfida ricca di tensioni ed emozioni fino alla fine con ben tre espulsioni: due lato Milan, Theo Hernandez e Calabria, uno lato Inter, Denzel Dumfries. E’ stato un derby accesissimo sin dalle prima battute, tant’è che dopo appena 8′ arriva la prima rissa nata per un fallo di Adli su Barella e con le successive proteste del francese nei confronti dell’interista, reo, a detta sua, di essersi buttato. In mezzo alla mischia, come racconta il seguente video (minuto 2.00), arriva Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter va verso Adli, un po’ troppo esagitato, intimandogli di calmarsi e apostrofandolo con un eloquente: “Ma tu chi ca*** sei?“. Il Toro, subito in difesa come tutta la squadra del suo compagno, a dimostrazione della compattezza e dell’unità del gruppo interista.

Un Derby accesissimo!