Arnautovic ‘fa’ Inzaghi: indizio di formazione per Inter-Torino!

Arnautovic è uno dei giocatori che potrebbero entrare in formazione domenica per Inter-Torino. Ma l’attaccante austriaco dà un altro indizio, che riguarda un suo compagno.

IL SALUTO – Marko Arnautovic questa sera ha partecipato alla diretta Instagram di Hakan Calhanoglu. L’attaccante si è divertito, per alcuni minuti, assieme a qualche suo compagno di squadra. Fra questi c’è anche Kristjan Asllani, con cui ha più volte ridacchiato. In vista di Inter-Torino, Arnautovic ha dato appuntamento ai tifosi che seguivano la diretta: «Domenica piove, ma non ci interessa. Anche se c’è la neve noi andiamo forte: vi voglio tutti in Duomo a cantare la canzone Iali Iali Iali!»

Arnautovic rivela un nome da titolare per Inter-Torino

LO SPOILER – Nel corso della diretta di Calhanoglu sono intervenuti anche Davide Frattesi, Davy Klaassen e Marcus Thuram. Oltre ad Arnautovic e Asllani. Su questi ultimi, il primo si riferisce al secondo e fa intendere come sarà titolare: «Kris, se fai due gol contro il Torino ti regalo una macchina! Se ne fai uno solo è una cosa normale, al massimo ti do la mano e ti faccio i complimenti». E la sensazione è che, a prescindere da tutto, Inzaghi per Inter-Torino farà tanti cambi di formazione.