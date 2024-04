Inter-Torino, spazio alle seconde linee: quattro nei piani di Inzaghi – Sky

Grandi interrogativi sulla probabile formazione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Torino di domenica, che aprirà la lunga, grande festa della squadra nerazzurra dopo la vittoria ufficiale del ventesimo scudetto. Secondo Sky Sport, sono quattro i possibili cambi nei piani di Simone Inzaghi.

QUATTRO CAMBI – Si lavora ad Appiano Gentile dopo la festa per la vittoria del ventesimo scudetto. Prossima tappa Inter-Torino, gara che aprirà la grande festa per la squadra nerazzurra. Una partita che la squadra non vorrà comunque prendere sottogamba, nonostante non valga più nulla, proprio perché sarà la prima da campioni d’Italia e si giocherà di fronte a un San Siro stracolmo di tifosi in festa. Ecco perché Simone Inzaghi vuole bilanciare al meglio i cambi di formazione, lasciando spazio a qualche seconda linea, ma senza stravolgere troppo il suo undici titolare.

Inter-Torino, quattro seconde linee pronte dal 1′

SECONDE LINEE – Tra i giocatori a cui Simone Inzaghi vuole concedere spazio in Inter-Torino spiccano Kristjan Asllani, Davide Frattesi, Tajon Buchanan e Marko Arnautovic. Giocatori che in stagione hanno mostrato – chi più e chi meno – di poter dare il loro contributo e che meritano un maggior minutaggio proprio ora in questo finale di campionato senza pressione. Previsti quindi soprattutto cambi a centrocampo, dove Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu potranno riposare dopo una serie infinita di gare disputate, vista la loro importanza.

PROBABILE FORMAZIONE – Alla luce di questi ultimi aggiornamenti, di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Torino di domenica: Sommer; Bastoni, de Vrij, Pavard; Dimarco, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Lautaro Martinez, Arnautovic.