Guarino: «Inter Women, che orgoglio! Ci mancava questo»

Per l’Inter Women stasera è arrivata la prima vittoria nella sua storia contro la Juventus, passando per 0-2 a Biella. Da Inter TV arriva tutta la soddisfazione di coach Guarino, per il risultato ottenuto dalle sue ragazze.

E FINALMENTE! – Al diciottesimo tentativo, l’Inter Women riesce a vincere contro la Juventus. Dopo il successo per 0-2 di stasera, Rita Guarino evidenzia il dato: «Sensazione di grande orgoglio e di felicità, soprattutto per le ragazze perché oggi hanno voluto vincere questa partita mettendo in campo – soprattutto nel primo tempo – altissima qualità. Sono primariamente felice per loro, era l’unica squadra che non avevamo battuto. E poi sono contenta di aver regalato questa felicità ai nostri tifosi».

L’analisi di Guarino sulla Poule Scudetto dell’Inter Women

IN CORSA – L’Inter Women non potrà fare molto di più da qui a fine stagione, ma Guarino vede buone indicazioni: «È importante perché dovevamo affrontare al massimo questa Poule Scudetto. Le prestazioni ci sono sempre state, purtroppo non sempre i risultati rispecchiano le prestazioni. Sono contenta che, invece, stasera il risultato sia arrivato. Mercoledì contro la Fiorentina? Chiaramente dovremo fare i conti con la spesa energetica e infortuni vari che abbiamo lasciato sul campo questa sera. Quindi fra poche ore saremo in campo per preparare questa gara, che sarà bella tosta come tutte le altre».