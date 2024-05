VIDEO – Roma-Inter Women 4-3: gol e highlights Serie A Femminile

Roma-Inter Women, partita valida per la Poule Scudetto di Serie A Femminile 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-3: questo il video con i gol e gli highlights del match.

RIMONTA E CONTRO-RIMONTA − Roma-Inter Women 4-3, penultima partita della poule scudetto di Serie A Femminile. Il gol della Roma arriva al 16’, con Viens che va via a Alborghetti e una volta davanti a Cetinja non ha problemi a batterla. Inter Women in balìa delle avversarie per tutto l’avvio, tolto un tentativo di Bonfantini murato. Al 31’ Bonfantini va via a destra, cross sul primo palo ed Linari fa autogol cercando di andare in anticipo. Quattro minuti dopo però il gol è tutto nerazzurro, con una bella girata di Magull appena dentro l’area. Ma al 38’ rovina tutto la difesa ospite, regalando palla a Kumagai che salta Cetinja e fa 2-2 a porta vuota. Al 43’ il capolavoro di Bonfantini: pallonetto dalla destra e tris con cui si va al riposo! Nella ripresa lo spettacolo continua così come la pioggia di gol ed emozioni. Al 59′ Magull entra in area e protegge il pallone dal pressing giallorosso, poi appoggia all’indietro per Bugeja: la conclusione però è comoda per Ceasar. Al 71′, la Roma prova a rispondere con con Giacinti, che crossa pericolosamente, ma sul primo palo Thogersen riesce ad evitare il gol del pareggio. Ma al 75′, le padroni di casa riescono a trovare il 3-3 ancora con Viens, secondo gol della partita per lei. Il gol del pari galvanizza la Roma, che cinque minuti più tardi trova addirittura la rete del sorpasso con la nazionale azzurra Giacinti.

ROMA-INTER WOMEN − GLI HIGHLIGHTS

Video di Roma-Inter Women con gol e highlights presi dal canale YouTube dell’Inter.