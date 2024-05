Roma-Inter Women 4-3, le pagelle: due top e due flop nella contro rimonta!

Roma-Inter Women termina 4-3. La squadra di Rita Guarino va vicina alla rimonta sulle giallorosse, ma poi subisce la ribalta delle campionesse d’Italia. Benissimo ancora Magull e Bonfantini. Molto meno Cetinja e Bowen.

CETINJA 5 – La Roma mette a segno ben quattro gol. Il portiere nerazzurro non ha troppe colpe perché le doti balistiche delle attaccanti giallorosse sono più che note. Sull’ultimo, però, parte già sconfitta sul tiro di Giacinti che lascia un po’ a desiderare e che Cetinja avrebbe potuto tranquillamente intercettare.

Roma-Inter Women, pagelle: difesa

THOGERSEN 6- – Non una delle sue migliori prestazioni ma quando serve riesce a disinnescare il pericolo giallorosso. Suoi un paio di interventi per tempo decisivi nell’area di rigore nerazzurra.

BOWEN 5 – Troppo leggera in troppe occasioni: le attaccanti della Roma non vanno mai lasciate così libere in area di rigore. Il 4-3 di Giacinti è emblematico in questo senso.

ALBORGHETTI 6,5 – Sul primo gol della Roma prova a fermare Viens contro troppa poca convinzione. Poi rimedia nel corso della partita, risultando decisiva nel bloccare le molteplici ripartenza giallorosse.

Dal 65′ TOMTER 6 – Quando entra l’inerzia della partita è già cambiata e girata in favore delle giallorosse. Ma cerca comunque di svolgere il proprio lavoro mantenendo la concentrazione.

ROBUSTELLINI – Prestazione pulita e al massimo delle possibilità. Da quelle parti Haavi e Giugliano sono complicate da contenere ma lei ci mette tutto l’impegno.

Dal 73′ SIMONETTI 6 – Guarino la butta dentro in una fase delicata del match: l’Inter abbassa il ritmo e la Roma ne approfitta. Poche colpe per la subentrata però.

Roma-Inter Women, pagelle: centrocampo

MILINKOVIC 6 – Ha un serie di occasioni per concretizzare l’impegno in mezzo al campo ma in fase di realizzazione manca la precisione. Spreca qualche chance di troppo.

CSISZAR 6 – Un po’ in affanno rispetto al solito, soprattutto all’inizio del primo tempo. L’offensiva giallorossa la mette in difficoltà ma riesce a collaborare spesso con quella nerazzurra, alla ricerca dei gol.

Dal 90′ PEDERSEN S.V. –

MAGULL 7,5 – Una continua risorsa per Guarino, alla quale risolve anche oggi molti problemi. Le idee migliori che arrivano tutte dai suoi piedi: prima il gran gol dell’1-2 che ribalta il risultato, poi l’assist favoloso per la nuova rimonta firmata Bonfantini.

Dal 90′ BONETTI S.V. –

Roma-Inter Women, pagelle: attacco

BONFANTINI 7,5 – Un’altra grande prestazione della numero undici nerazzurra. Lavora bene in ogni fase, produce tanto e con gran carattere. Dal suo lato arrivano tutte le occasioni migliori: alla fine riesce anche a metterci la firma per lo strepitoso gol del 2-3.

POLLI 6 – Partecipa attivamente alla manovra offensiva nerazzurra e si trova spesso al posto giusto al momento giusto. È il pomeriggio sbagliato per lei però: tutte le conclusioni non trovano la riuscita.

BUGEJA 6 – Svolge il proprio lavoro, fornendo un serie di assist interessanti, non sfruttati a dovere dalle compagne. Manca, però, il guizzo sotto porta.

Dal 73′ PANDINI 5,5 – La sua entrata non riesce a dare maggiore profondità ed energia a un’Inter quasi del tutto scarica.

Roma-Inter Women, pagelle: coach

GUARINO 6 – Una gara che potrebbe dividersi a metà. Il modulo e l’undici titolare scelto per affrontare la Roma già scudettata sembra quello vincente. Ma nel secondo tempo le energie e i ritmi nerazzurri calano troppo e le sostituzioni fatte non aiutano per niente. Il risultato non cambia il futuro dell’Inter Women, ormai fuori dalla zona Champions League, ma resta l’amarezza per la contro rimonta subita.