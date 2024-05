Inter Women, arriva la super beffa: la Fiorentina trova il 2-2 al 96′

Inter-Fiorentina Women 2-2. Le nerazzurre non riescono a vincere contro la squadra di De La Fuente. Seconda vittoria di fila che non arriva solo per un rigore al 96′. Il primo tempo era terminato 1-0.

SUPER BEFFA − L’Inter Women non conferma il buon finale di primo tempo contro la Fiorentina e non riesce a portare a casa altri tre punti molto importanti. Dopo la rete di Magull sul finire del primo tempo, grazie al rigore trasformato al 41′, la squadra di Guarino parte fortissima e dopo tre minuti va sul 2-0: Polli si accentra e occupa l’area di rigore, servendo un diagonale per Bonfantini che arriva dalla sinistra e spiazza Baldi. Ma la reazione viola è immediata, tant’è che dopo due minuti Severini accorcia le distanze, bucando Cetinja su assist di Boquete. L’Inter si ripresenta nuovamente dinanzi a Baldi al 78′ con Bonfantini, ma il pallone finisce di poco al lato. Le nerazzurre riescono a gestire bene il risultato rischiando pochissimo e anzi al 90′ si divora il gol del 3-1 sprecando da pochissimi passi. Gol sbagliato e gol subito: al 96′, rigore per la Fiorentina che trasforma Boquete.

INTER-FIORENTINA WOMEN 2-2

41′ Magull (I), 48′ Bonfantini (I), 50′ Severini (F), 96′ Boquete (F)