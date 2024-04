Damascelli: «Allegri contesta l’Inter a -20! Terna femminile? Ipocrisia»

Damascelli se la prende con tutti: da Allegri, che per l’ennesima volta ha fatto una conferenza stampa discutibile, alla designazione arbitrale tutta femminile per Inter-Torino. Il suo intervento per A Tutto Campo su Rai 2.

LA CRITICA – Prima di prendersela con Massimiliano Allegri, il giornalista Tony Damascelli contesta il fatto che in Inter-Torino l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi avrà due donne come assistenti, prima volta in Serie A: «È una manifestazione demagogica e ipocrita, in una partita che non conta nulla. Premiano queste professioniste, queste ragazze che meriterebbero di continuare la loro carriera anche in altre partite più significative di quella di domani. C’è sempre una maniera di lavarsi la coscienza in ambito calcistico, non solo in quello politico, e questo è uno di quelli. Non so se ci sia anche il quarto ufficiale o il VAR donna, ma lo ripeto abbastanza singolare».

Damascelli guarda i numeri di Allegri e il distacco dall’Inter

LA REAZIONE – Damascelli commenta l’imbarazzante conferenza stampa di Stefano Pioli: «È molto perfido. Ha voluto dire che, pur essendo l’Inter la squadra più forte di tutti, Napoli e Milan gli hanno portato via due titoli. È una maniera per uscirne non molto elegante, ma penso che volesse dirla da molto tempo. Lui purtroppo ha perso tanti derby e questo non gli viene perdonato. Dall’altra parte Allegri contesta questa affermazione, dicendo che l’Inter forse è più forte e che la società gli ha dato altri obiettivi. Considerazione su cui bisognerebbe aprire delle enciclopedie: nel primo anno di Allegri c’era un distacco di sedici punti dal Milan, nel secondo di diciotto dal Napoli e oggi ne ha venti dall’Inter. Abbiamo conosciuto il Crescendo Rossiniano, ora c’è il Diminuendo Allegriano».