Inter Women in festa: la vittoria sulla Juventus segna una gran prima volta!

La vittoria dell’Inter Women sulla Juventus per 0-2 stasera a Biella non servirà a molto in classifica, ma è comunque un bel modo per proseguire la Poule Scudetto in Serie A Femminile. E porta con sé una prima volta.

IL SUCCESSO – Per l’Inter Women arriva una vittoria di prestigio nella sesta delle dieci giornate della Poule Scudetto di Serie A Femminile. Lo 0-2 con cui le ragazze di Rita Guarino hanno superato la Juventus a Biella permette di ritrovare punti, dopo due sconfitte seguite dal turno di riposo nella scorsa giornata. I gol di Elisa Polli al 20′ e Haley Bugeja al 44′ hanno – in aggiunta – dato l’aritmetica del titolo alla Roma: le giallorosse sono campioni alla quintultima giornata, col +11 sulla Juventus che deve giocare tre partite. Per le nerazzurre la classifica dice quarto posto a 33 punti, ma senza più possibilità di competere per i posti Champions League. C’è però un primato.

Juventus-Inter Women e la serie negativa spezzata

PRIMA VOLTA – Da quando l’Inter Women è in Serie A Femminile, stagione 2019-2020, non era mai riuscita a battere la Juventus. Stasera ha finalmente rotto l’incantesimo, al diciottesimo tentativo. Di questi, quattordici partite di campionato e quattro di Coppa Italia. Dove le bianconere si erano imposte in dodici occasioni (le prime cinque consecutive) più cinque pareggi. In stagione netto il miglioramento dell’Inter Women: dopo aver perso 5-0 la prima partita, il 19 novembre, e 0-2 la seconda l’11 febbraio aveva poi pareggiato 3-3 il 17 marzo (già nella Poule Scudetto), trovando il pari negli ultimi minuti. Ora un successo di valore.