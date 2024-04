Girelli: «Juventus KO con l’Inter Women, sofferenza! In crescita»

La Juventus ha perso 0-2 contro l’Inter Women nel match di Serie A Femminile disputato stasera a Biella, che – in aggiunta – ha dato l’aritmetica del titolo alla Roma. Al termine della partita, Girelli ha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Sport.

IL RAMMARICO – A Cristiana Girelli non va giù lo 0-2 di stasera in Juventus-Inter Women: «C’è sofferenza, credo che questa sia la parola giusta. È sofferenza perdere, è sofferenza fare questo tipo di prestazioni. Dobbiamo fare un grosso mea culpa tutte quante e provare, ma è da un po’ che lo diciamo, a ripartire nelle prossime partite e completare la stagione nella partita più degna possibile per questa maglia. Ma c’è sofferenza: è dura».

Juventus-Inter Women 0-2: le parole di Girelli

PRIMA VOLTA – L’Inter Women non aveva mai battuto la Juventus in Serie A Femminile, fino a stasera. Girelli prova ad analizzare cosa sia andato storto per le bianconere: «Non so darmi una spiegazione. Sicuramente siamo entrate un po’ molli: abbiamo concesso delle occasioni sulle seconde palle. L’Inter, secondo me, ha approcciato in maniera perfetta la partita: noi siamo state passive e da lì sono nati i due gol. Nel secondo tempo c’è stata una grossa reazione e dobbiamo ripartire da qua per chiudere la stagione nella maniera migliore possibile. L’Inter sicuramente è una squadra in grande crescita, anche stasera lo ha dimostrato. La Roma credo che abbia vinto il campionato meritatamente, complimenti a loro. Mi auguro, per i nostri tifosi e noi stesse, di resettare e ripartire nel miglior modo possibile».