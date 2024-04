Bugeja: «Inter Women, potevamo fare anche meglio! Ma c’è ancora da fare»

Bugeja ha segnato il secondo gol nella vittoria per 0-2 dell’Inter Women sulla Juventus. L’attaccante maltese, che fra nove giorni farà vent’anni, celebra il successo su Inter TV ed evidenzia come le nerazzurre si auguravano anche risultati migliori.

SUCCESSO CHE VALE – Stasera l’Inter Women ha superato per 0-2 la Juventus a Biella. A fissare il risultato è stata Haley Bugeja, con il raddoppio al 44′. L’attaccante è felice per quanto fatto: «Tanta soddisfazione. È la prima volta che abbiamo battuto la Juventus, ci sentiamo bene e siamo felici. Abbiamo ancora tre partite per mettere altri punti, speriamo di finire la stagione al meglio. La prestazione è stata tutto oggi, abbiamo lasciato tutto sul campo sia quelle che hanno giocato sia quelle che non hanno giocato».

Il messaggio di Bugeja sulle ambizioni dell’Inter Women

ASTICELLA IN ALTO – Bugeja vuole ancora di più per l’Inter Women: «Abbiamo messo tutto quello che avevamo oggi e abbiamo preso il risultato, che è la cosa più importante. Ma la prestazione ci dà tante motivazioni per le prossime partite. Noi dobbiamo finire nel modo migliore la stagione, che forse non è andata nel modo in cui volevamo. Comunque mancano ancora tre partite: speriamo di poter fare bene, noi facciamo quello che possiamo».