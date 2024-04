Calhanoglu si diverte coi compagni dell’Inter: siparietto con Klaassen e non solo!

Calhanoglu è stato protagonista di una diretta con alcuni suoi compagni dell’Inter. Nel corso della serata sono intervenuti i vari Arnautovic, Thuram e Klaassen, quest’ultimo con un’aggiunta a sorpresa.

IL SALUTO – Hakan Calhanoglu ha aperto una diretta sul suo account Instagram, come quella di martedì all’indomani dello scudetto dell’Inter. Fra chi è intervenuto Marko Arnautovic, Kristjan Asllani, un’apparizione di Davide Frattesi, Marcus Thuram e Davy Klaassen, ma non è detto che più avanti non ci siano altri protagonisti. In un ambiente molto sereno, come ovvio dopo il trionfo di lunedì, i giocatori dell’Inter si sono divertiti. Provando anche a far entrare Denzel Dumfries, che però non si è visto. «Alla mattina, quando arriviamo in spogliatoio, Arnautovic ha bisogno dei suoi venti minuti per svegliarsi ed entrare nel suo mood. Poi quando non arriva il caffè si incazza subito con Kristjan Asllani», ha scherzato Calhanoglu.

Calhanoglu, Thuram e il siparietto con Klaassen

L’APPARIZIONE – Durante la diretta, è entrato anche Thuram da una stanza completamente scura. Cosa che ha portato ai commenti – altrettanto divertiti – di chi stava seguendo la diretta. «È tardi, non c’è bisogno di accendere la luce», ha detto Thuram. Poi, all’apparizione di Klaassen (lui sì ben illuminato), tante risate e un ospite a sorpresa: il suo cane. Lì Calhanoglu e Thuram hanno scherzato sul nome, ricordando un momento della precedente diretta dove Lautaro Martinez non rivelava come si chiamava il suo di cane. Ma Klaassen ha risposto tranquillo: «Si chiama Rio, non c’è problema». In chiusura, Calhanoglu ha chiamato a raccolta per Inter-Torino: «Ci vediamo domenica».