Thuram a Zhang: «Io e Calhanoglu a 0, vogliamo un regalo!» Poi scherza con Dimarco

Il giorno dopo la conquista ufficiale del ventesimo scudetto dopo la straordinaria vittoria in Milan-Inter terminata 1-2, alcuni giocatori hanno partecipato a una diretta su Instagram insieme al presidente Steven Zhang. In particolare Marcus Thuram, che ha scherzato con il numero uno nerazzurro e successivamente con Federico Dimarco.

DOPO I FESTEGGIAMENTI – Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram sono stati i protagonisti fino a qualche minuto fa di una diretta Instagram insieme al presidente Steven Zhang, non ancora presente in Italia. Un clima chiaramente sereno e di festeggiamenti, l’attaccante francese ha scherzato con il numero uno dell’Inter: «Presidente, io e Calhanoglu siamo costati zero euro. Zero! Meno di una pizza, anche la tua macchina è costata di più! (ride, ndr)». Zhang ribadisce sorridendo: «Lo sapevo che sarebbe stato un errore partecipare a questa diretta! (ride, ndr). Non è vero che siete costati zero! C’è sempre qualcosa da pagare». Poi alla diretta ha partecipato anche Federico Dimarco attraverso i commenti su Instagram, e Thuram ha continuato a scherzare: «Dimash, dai entra nella diretta! Che non fai un assist da 7 partite! Tutte sul terzo palo vanno».