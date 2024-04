VIDEOGALLERY IN – Inter, ventesimo scudetto! Rivivi la festa post derby

Sono ufficialmente venti, con cinque giornate di anticipo, gli scudetti vinti dall’Inter nella sua storia. Un traguardo che permetterà al club nerazzurro di cucire la seconda stella sul petto a partire dalla prossima stagione. Rivivi insieme ai nostri video la grande festa dopo il derby vinto per 1-2 contro il Milan.

FESTA GRANDE – Da San Siro a Piazza Duomo: l’Inter e i suoi tifosi, in grande simbiosi come sempre, hanno festeggiato non soltanto la vittoria del sesto derby consecutivo contro il Milan, ma anche la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella. Proprio dallo stadio, sotto la Curva Nord, è partita la grande festa, come documentato dal nostro inviato allo stadio, Sandro Caramazza.

Da San Siro a Piazza Duomo: i passi della festa scudetto per l’Inter

FUOCHI D’ARTIFICIO – A Piazza Duomo, per i tifosi non presenti allo stadio, è subito scoppiata la festa con tanto di fuochi d’artificio a celebrare il ventesimo scudetto per l’Inter. Anche qui tanti contributi video in esclusiva da Inter-News.it

MESSAGGI A DISTANZA – La lunga notte di festeggiamenti ha visto anche la risposta agli sfottò che l’ambiente Inter non ha dimenticato dopo due anni fa, in particolar modo da parte di Zlatan Ibrahimovic nei confronti di Hakan Calhanoglu. Un Ibrahimovic verso cui, naturalmente, non poteva mancare la risposta dei tifosi nerazzurri.

MOMENTO TANTO ATTESO – Infine il momento più atteso dei festeggiamenti per il ventesimo scudetto dell’Inter, ovvero l’arrivo dei giocatori a Piazza Duomo per scatenarsi insieme ai tanti, tantissimi tifosi che hanno popolato la notte milanese. Per celebrare un traguardo che resterà sempre e per sempre un pezzo di storia immenso.

