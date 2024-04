Inter, andamento dei prestiti: beffa Satriano, si rivede Esposito

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Martin Satriano cade in casa con il Brest, mentre in Serie B si rivede Sebastiano Esposito.

RIEPILOGO PRESTITI – Una giornata mesta per molti giocatori dell’Inter attualmente in prestito. In Francia il Brest di Martin Satriano cade dopo un periodo positivo. E la sconfitta casalinga contro il Monaco si traduce nel contro-sorpasso in classifica, con i monegaschi che hanno anche una partita in meno. Discorsi quasi chiusi invece per Joaquin Correa: l’argentino torna titolare, ma il Marsiglia impatta in casa del Tolosa, rimanendo nono in Ligue 1. In Serie B finisce in parità il derby ligure tra Spezia e Sampdoria, che vede contro i fratelli Esposito: Francesco Pio parte titolare, mentre Sebastiano subentra al 71′, tornando in campo dopo oltre un mese. I blucerchiati rimangono così ottavi in classifica, agganciati al treno dei playoff. Buona prestazione anche per Lucien Agoumé, titolare in Siviglia-Maiorca mentre gli ex compagni dell’Inter vincevano lo scudetto.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Juventus 2-2: in panchina

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Atalanta 1-2: in panchina, subentra al 56′

FILIP STANKOVIC (P) – Spezia-Sampdoria 0-0: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Spezia-Sampdoria 0-0: in panchina, subentra al 71′

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Sampdoria 0-0: titolare, sostituito all’81’

EDDIE SALCEDO (A) – Lecco-Venezia 1-2: in panchina

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Reggiana-Cosenza 0-4: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Brescia-Ternana 0-0: titolare, sostituito al 63′

JAN ZUBEREK (A) – Brescia-Ternana 0-0: non convocato

IONUT RADU (P) – Aston Villa-Bournemouth 3-1: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Siviglia-Maiorca 2-1: titolare, sostituito all’intervallo

JOAQUIN CORREA (A) – Tolosa-Marsiglia 2-2: titolare, sostituito al 59′

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Monaco 0-2: titolare, 90′ in campo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Westerlo-Standard Liegi 3-3: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – Zurigo-San Gallo 0-1: titolare, 90′ in campo

NIKOLA ILIEV (A) – Lokomotiv Plovdiv-CSKA 1948 1-1: non convocato