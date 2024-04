FOTO − Da Lukaku a Thuram, maglia rattoppata! Tikus fa un appello

Marcus Thuram fa appello ai tifosi dell’Inter, per ritrovare quel ragazzo che durante la festa scudetto indossava una vecchia maglia di Lukaku, rattoppata con la scritta Thuram.

APPELLO − Thuram è entrato di diritto nel cuore dei tifosi dell’Inter e lo ha fatto non solo per i gol e per il suo essere decisivo in questa stagione, ma anche per alcune piccole apparenti cose. Infatti, sul suo account Instagram, ha pubblicato la foto di un ragazzo con addosso una vecchia maglia dell’Inter di Romelu Lukaku. Maglia a cui è stato cancellato il nome dell’ex attaccante nerazzurro, per incollare la scritta Thuram. Ora, Tikus vuole rintracciare quel tifoso e regalargli la sua maglia autentica. Il post di Tikus:

Il cuore nerazzurro di Tikus si vede anche da queste cose.