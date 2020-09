VIDEO – Consigli per gli acquisti: Calvin Stengs (AZ Alkmaar)

Condividi questo articolo

Stengs è la ventisettesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. L’esterno dell’AZ Alkmaar è uno dei migliori giocatori dell’Eredivisie ed è stato protagonista assoluto nell’ultimo campionato, fino allo stop di marzo.



Nome: Calvin Stengs

Data di nascita: 18 dicembre 1998

Luogo di nascita: Amsterdam (Olanda)

Nazionalità: olandese

Altezza: 182 centimetri

Posizione: attaccante – ala destra

Piede: sinistro

Squadra attuale: AZ Alkmaar

Scadenza contratto: 30 giugno 2023

Calvin Stengs è un talento purissimo, fra i migliori del nuovo corso del calcio olandese. Mancino, gioca prevalentemente nel 4-3-3 da esterno di piede invertito (ossia sulla destra). Veloce, tecnico e con un buon dribbling, ma la sua dote principale sono i passaggi filtranti e la visione di gioco. In più se la cava bene anche col, tiro preciso e potente. Potrebbe fare anche il trequartista, ma sulla fascia si è ormai stabilizzato: anche in fase di non possesso palla se la cava bene, tanto da essere stato utizzato anche come centrocampista a ridosso dei tre attaccanti.

L’AZ Alkmaar ha battagliato per tutto il 2019-2020 con l’Ajax per vincere l’Eredivisie. L’interruzione dopo ventisei giornate ha impedito al club di Stengs di lottare per il titolo: ha chiuso a pari punti, ma la formazione di Amsterdam ha avuto la meglio a tavolino per una miglior differenza reti. Cinque i gol, più otto assist, nelle venticinque presenze nello scorso campionato. Deve sicuramente migliorare sopratutto nel gioco aereo ma la sua maturazione sta procedendo in maniera molto spedita. Fa parte della scuderia di Mino Raiola e questo è già un ottimo biglietto da visita. Di seguito un video con alcune delle giocate di Stengs, tratto dall’account YouTube ufficiale dell’AZ Alkmaar.

A cura di Marco Lavalle.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI – LE SCHEDE DEL 2020

Romario Barò

Dominik Szoboszlai

Kai Havertz

Ryan Gravenberch

Cristian Ferreira

Joakim Maehle