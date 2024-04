VIDEO − Torino -3, campioni d’Italia di nuovo in campo! | Inter Chat

IN VIDEO − Inter Chat, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Oggi i nerazzurri freschi scudettati sono ritornati a lavorare ad Appiano Gentile, per preparare la partita contro il Torino, in programma domenica all’ora di pranzo. Per l’Inter sarà la prima partita in assoluto da campione d’Italia già matematica. Dopo il match, partirà la grande festa con due bus scoperti che avanzeranno da San Siro fino in Duomo. Di questo e molto altro hanno parlato nella puntata di oggi Romina Sorbelli in conduzione con il redattore Giulio Di Cienzo e il Direttore Responsabile Riccardo Spignesi.