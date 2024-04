Lautaro Martinez, cinque gare per un obiettivo ambizioso con l’Inter

Per Lautaro Martinez e l’Inter si va verso la fine di un campionato dominato e chiusosi ormai di fatto lunedì con la vittoria per 1-2 nel derby contro il Milan, che ha portato matematicamente il ventesimo scudetto nella bacheca nerazzurra. L’argentino potrà sfruttare l’occasione per raggiungere un obiettivo ambizioso.

GOLEADOR – Con ventitré gol segnati in questo campionato di Serie A, Lautaro Martinez guida la classifica dei marcatori. Proprio questi centri hanno contribuito in larga parte alla cavalcata trionfale che ha portato l’Inter a conquistare il ventesimo scudetto e la seconda stella. Non a caso l’argentino è il leader tecnico e carismatico di questa squadra, con la decisione all’inizio di questa stagione di affidargli la fascia di capitano che già in qualche occasione lo scorso anno aveva avuto modo di indossare.

Lautaro Martinez, 7 in 5 con l’Inter… Ce la fai?

TRAGUARDO – Nelle ultime cinque partite Lautaro Martinez potrà giocare con sicuramente meno pressione addosso, avendo già agguantato il grande obiettivo della vittoria del titolo. Ma questo non gli impedirà di avere comunque altri stimoli per chiudere al meglio la sua stagione. Non solo la corsa per il titolo di capocannoniere della Serie A, ma anche un altro traguardo personale che avrebbe sicuramente dell’incredibile. Ovvero quello di raggiungere quota 30 gol. Obiettivo difficile, certo, ma non impossibile.

SETTE IN CINQUE – A Lautaro Martinez serviranno infatti sette gol nelle ultime cinque partite di campionato dell’Inter. Considerando che tra gli avversari figurano squadre di bassa classifica come Frosinone, Sassuolo e Verona, per l’argentino non è così impensabile di riuscire ad arrivare a trenta. Certo, servirà prima di tutto tornare a segnare dopo un lungo periodo a digiuno, considerando che l’ultimo centro risale al 28 febbraio nella gara in casa contro l’Atalanta. Ma ora, senza la pressione addosso, potrà tornare a segnare a raffica come nella prima parte di campionato.