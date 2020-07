VIDEO – Consigli per gli acquisti: Romario Barò (Porto)

Romario Barò è la ventiseiesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Il centrocampista classe 2000 del Porto ha appena concluso la sua stagione d’esordio in prima squadra, coincisa con la vittoria del campionato portoghese.



Nome: Romario Miguel Silva Barò

Data di nascita: 25 gennaio 2000

Luogo di nascita: Bissau (Guinea-Bissau)

Nazionalità: portoghese

Altezza: 179 centimetri

Posizione: centrocampista – trequartista

Piede: destro

Squadra attuale: Porto

Scadenza contratto: 30 giugno 2023

Acquistato dai rivali dello Sporting CP, Romario Barò ha fatto parte di tutte le selezioni giovanili fino a essere inserito da quest’anno nella rosa della prima squadra del Porto. Nella Liga NOS che si è conclusa domenica scorsa ha collezionato nove presenze, segnando anche una rete. Solo un’apparizione, allo scadere e proprio contro lo Sporting, dalla ripresa del campionato, quando i Dragoes hanno spazzato via il Benfica. Centrocampista moderno abile sia in fase difensiva sia offensiva, è dotato di un gran fisico ed è uno dei maggior prospetti del calcio portoghese. Bravo nel dribbling, con un gran tiro dalla distanza, fa dell’esplosività il suo punto di forza.

Romario Barò è un destro naturale, ma è abile anche col sinistro. Ama gli inserimenti in area, tanto che si è già dimostrato un ottimo realizzatore, e sa muoversi bene anche senza palla: infatti spesso si fa trovare libero e detta il passaggio per i compagni. Valido anche nel gioco aereo, impressiona per le sue brucianti progressioni e per la sua intelligenza e duttilità tattica. La prima stagione da professionista si è chiusa con poche presenze, nella prossima dovrebbe avere più minuti. Di seguito un video con alcune delle giocate di Romario Barò, tratto dall’account YouTube “FCC11”.

A cura di Marco Lavalle.

