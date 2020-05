VIDEO â€“ Consigli per gli acquisti: Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

VIDEO – Consigli per gli acquisti: Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Ventiquattresima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it, che riprende assieme ai campionati. Non si può che ripartire dalla Bundesliga, con uno dei migliori giovani tedeschi: Kai Havertz del Bayer Leverkusen.



Nome: Kai Havertz

Data di nascita: 11 giugno 1999

Luogo di nascita: Aachen (Germania)

Nazionalità: tedesca

Altezza: 189 centimetri

Posizione: centrocampista – trequartista

Piede: sinistro

Squadra attuale: Bayer Leverkusen

Scadenza contratto: 30 giugno 2022

Kai Havertz ha subito dato spettacolo alla ripresa della Bundesliga. Schierato centravanti, lunedì scorso ha trascinato il Bayer Leverkusen nell’1-4 in casa del Werder Brema, con una doppietta di testa. Ultimo talento della nuova generazione di giovani tedeschi, acquistato dal Bayer Leverkusen nel 2010 brucia le tappe grazie alla versatilità nel ricoprire quasi tutti i ruoli di centrocampo, oltre che da punta come lunedì. Ha debuttato nel 2016-2017, diventando sia il giocatore più giovane del club a esordire in prima squadra sia a segnare in Bundesliga. Dotato di un piede più che educato, capace di mandare un porta gli attaccanti da qualunque posizione, è bravissimo anche in fase di realizzazione.

Sinistro preciso anche dalla distanza, bravo in progressione e nel dribbling sullo stretto, Havertz ama spaziare su tutto il campo. Anche col destro se la cava bene, unendo alla classe immensa anche una notevole intelligenza tattica. Deve migliorare ancora nei duelli aerei, pur essendo molto alto, ma la doppietta dell’ultimo turno dimostra una crescita. Pecca nei contrasti, ma in area è decisivo e in fase realizzativa somiglia molto a un attaccante. La valutazione è già molto alta: dovesse continuare così sarà difficile battagliare coi migliori club europei. Intanto, alle 15.30, sarà in campo per Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen. Di seguito un video con alcune delle giocate di Havertz, tratto dall’account YouTube della Bundesliga.

A cura di Marco Lavalle.

