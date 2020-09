Lazaro: “Dopo l’infortunio sbandamento, ora ripreso. Torno prima”

Condividi questo articolo

Valentino Lazaro Borussia Monchengladbach

Lazaro è passato il mese scorso dall’Inter al Borussia Monchengladbach, in prestito così come contro il Newcastle United. Il laterale austriaco salterà però l’inizio della stagione: niente debutto oggi (ore 15.30) in DFB-Pokal contro l’Oberneuland, né tantomeno fra una settimana in Bundesliga. Questo per via di un infortunio, che però lo stesso giocatore ha detto a SportBuzzer essere in via di recupero.

ASSENZA RIDOTTA – Valentino Lazaro dovrà aspettare presumibilmente la fine della sosta per le nazionali di ottobre, per esordire col Borussia Monchengladbach. Queste le parole del laterale austriaco di proprietà dell’Inter: «L’infortunio? Sto già molto meglio. La prima diagnosi diceva che sarei dovuto rimanere fuori per sei-otto settimane, ma potrebbe anche essere qualcosa di meno. Sono fiducioso di poterci essere fra un mese per l’inizio della Champions League (martedì 20 ottobre, ndr). Ovviamente è stato un peccato, perché dopo i mesi di stop per il Coronavirus e il posticipo degli Europei avrei voluto giocare fin da subito. Sono arrivato al Borussia Monchengladbach con tanta carica, ho sentito immediatamente un bel clima. Ho anche trovato subito dei bei compagni. Dopo qualche giorno di sbandamento, dopo l’infortunio, mi sono subito rimesso in pista e adesso guardo avanti con fiducia».

Fonte: Sportbuzzer.de – Andreas Kotter