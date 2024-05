Cauet: «Ritorno all’Inter? Qui 17 anni, mi sono trovato molto bene»

Cauet ha lavorato all’Inter prima come calciatore e poi come allenatore delle giovanili. Il francese si esprime sulla sua lunga esperienza.

TANTO TEMPO − Benoit Cauet a Tmw Radio parla della sua esperienza in nerazzurro: «Sono stato quasi diciassette anni all’Inter, come calciatore e come allenatore delle giovanili. Mi sono trovato molto bene, c’era un rapporto di enorme fiducia. Io poi ho fatto la scelta di andare in Francia. Per il momento non ci penso, l’Inter sta lavorando benissimo, ha una squadra con giocatori ultra competitivi».