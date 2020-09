Esposito lascia l’Inter, ma c’è un’importante novità: richiesta particolare – SI

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito

Esposito non è ancora a conoscenza della sua prossima squadra. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – assicura che l’Inter ha le idee chiare sulla prossima meta, almeno dal punto di vista “progettuale”

OBBLIGO NECESSARIO – Le pretendenti in Serie A sono tante. Dal Crotone al Parma, passando per il Genoa. L’Inter ha deciso di cedere in prestito Sebastiano Esposito, ma solo a una condizione. Una precisa condizione. L’attaccante classe 2002 andrà nella squadra che garantisce all’Inter l’obbligo di presenza. Quindi, il futuro di Esposito sarà in un club che punta sul suo talento come titolare o quasi. Che siano almeno 30 partite o qualcosa in meno, la novità è che in casa nerazzurra si pretende l’utilizzo continuo dell’attaccante 18enne. Gli serve fare esperienza e solo giocando potrà farla. Nei prossimi giorni l’Inter definirà il futuro di Esposito su queste basi.