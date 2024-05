Stankovic ha convinto tutti: la Sampdoria ci crede, l’Inter osserva

L’Inter guarda con attenzione alla prossima partita della Sampdoria. I nerazzurri visioneranno da vicino Filip Stankovic che si andrà a giocare da protagonista la sfida contro il Palermo per il primo turno dei playoff per la promozione in Serie A.

LAVORO – Filip Stankovic sta per giocarsi un pezzo importante di carriera. Il giovane portiere della Sampdoria, di proprietà dell’Inter, difenderà i pali dei liguri in vista dei playoff per la promozione in Serie A. I blucerchiati, sotto la guida di Andrea Pirlo – anche lui ex Inter – si sono affidati al figlio di Dejan Stankovic. È arrivato alla Sampdoria in prestito con diritto riscatto e controriscatto in favore dei meneghini. Per il portiere serbo è la prima esperienza tra i professionisti, dopo aver assaporato l’Inter di Antonio Conte ed essere cresciuto sotto l’ala protettiva di Samir Handanovic.

Stankovic, da bambino ad uomo. Nato a Milano, maturato a Genova

NUMERI – Il 22enne ha giocato finora 37 partite su 38: questo merito del tecnico Pirlo che ha sempre creduto in lui nonostante l’avvio di campionato complicato. Tutto lo staff e poi a seguire i compagni di squadra, gli hanno sempre dato fiducia, convinzione e autostima. Il match da cerchiare in rosso è quello di venerdì sera al Barbera, con Filip Stankovic che arriva da tre clean sheet nelle ultime sei partite. Nella gara contro il Palermo, che vale un pezzo di promozione, si sfiderà contro Sebastiano Desplanches, suo coetaneo ed ex portiere delle giovanili del Milan.

Fonte: Tuttosport – Cristiano Tognoli