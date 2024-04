Marchetti: «Zirkzee, chi è più avanti tra Milan e Inter? Vi spiego»

Luca Marchetti ha parlato della situazione relativa al futuro di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna nel mirino di Milan, Inter (e non solo).

SITUAZIONE – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Tra Milan e Inter chi è più avanti per Zirkzee? Io ti direi quasi più Juve. Tra Milan e Inter sicuramente più Milan, se ci metti anche la variante Juve vedo la Juve avanti. Secondo me Chiesa con questo contratto può partire, l’altro punto interrogativo in casa Juventus è Vlahovic. Parliamo di un grande giocatore che però ha un costo stagionale pesante, parliamo di 11-12 milioni netti. O rinnova spalmando l’ingaggio, ma chi glielo farebbe fare? Oppure si può pensare a cederlo, bisognerà vedere che offerte potranno arrivare alla Juve. Per Zirkzee il Milan può mettere i soldi quasi subito, la Juve invece deve prima cedere. Stabilire un prezzo è difficile, sicuramente non si andrà sotto i 40 milioni, poi bisognerà vedere e come si scatenerà l’effetto asta. Alla fine poi deciderà Zirzkee dove andare e l’eventuale presenza di Thiago Motta potrebbe fare la differenza. Per quanto riguarda Chiesa o rinnovi o lo vendi, perché l’alternativa è perderlo a zero. Se arriva un’offerta importante per un giocatore come Chiesa o per un giocatore come Vlahovic la Juve deve farsi trovare pronta. Ricordiamo che lo scorso anno la Juve aveva imbastito l’operazione con il Chelsea per lo scambio Lukaku-Vlahovic, era un’operazione prettamente economica non tecnica proprio per il contratto pesante di Vlahovic».