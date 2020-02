VIDEO – Consigli per gli acquisti: Cristian Ferreira (River Plate)

Condividi questo articolo

Ventiduesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it: il nome di oggi è Cristian Ferreira, l’ultima rivelazione del River Plate che si sta imponendo alla ribalta argentina e non solo.



Nome: Cristian Ezequiel Ferreira

Data di nascita: 12 settembre 1999

Luogo di nascita: Cordoba (Argentina)

Nazionalità: argentina

Altezza: 175 centimetri

Posizione: centrocampista – centrale

Piede: destro

Squadra attuale: River Plate

Scadenza contratto: 30 giugno 2022

Cristian Ferreira ha tutto per diventare un giocatore formidabile. Gran talento questo giovanissimo del River Plate, bravo con la palla al piede come tutti i sudamericani e abilissimo nei tiri piazzati, tanto che quando è in campo è lui che si occupa delle punizioni e dei calci d’angolo. Di solito gioca mezzala o trequartista, e ama andare al tiro da fuori. Giocatore pulito e corretto, si inserisce bene tra gli spazi e spesso manda i compagni davanti al portiere.

La sua velocità e la sua buona accelerazione fanno di Ferreira un uomo assist di tutto rispetto, considerate le qualità tecniche. Ha dei limiti però: per ora non è ancora molto aggressivo e spesso è pigro nel rincorrere gli avversari quando perde palla. Non è ancora del tutto pronto per una squadra europea, però le sue prestazioni sono sempre più positive e sta cominciando ad aumentare di prezzo. Col passare del tempo prenderlo non diventerà più molto economico. Di seguito un video con alcune delle giocate di Ferreira, tratto dall’account YouTube “Lucas IFC Edit”.

A cura di Marco Lavalle.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI – LE PRECEDENTI SCHEDE

Joakim Maehle (Genk)

Myron Boadu (AZ Alkmaar)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Robert Gumny (Lech Poznan)

Eduardo Camavinga (Rennes)

Houssem Aouar (Lione)

Thiago Almada (Vélez)

Szymon Zurkowski (Empoli)

Oussama Idrissi (AZ Alkmaar)

Kik Pierie (Ajax)

Maxi Gomez (Valencia)

Matheus Henrique (Gremio)

Gonzalo Maroni (Sampdoria)

Ludovit Reis (Barcellona)

Dayot Upamecano (RB Lipsia)

Nahitan Nandez (Cagliari)

Ruben Dias (Benfica)

Steven Bergwijn (Tottenham)

Noussair Mazraoui (Ajax)

Nicolas Pépé (Arsenal)

Reinier Jesus Carvalho (Real Madrid)