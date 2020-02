Abidal sicuro: “Lautaro Martinez mi piace, lui con Neymar? Ci proveremo”

Lautaro Martinez si sta facendo notare da diversi club, uno su tutti il Barcellona che non si nasconde. Eric Abidal, ex giocatore del Barcellona oggi dirigente, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Mundo Deportivo, così come anticipato ieri (VEDI articolo) ha parlato anche di mercato, confermando l’interesse per l’attaccante dell’Inter.

LAUTARO E IL MERCATO – Lautaro Martinez da tempo è nel mirino del Barcellona e del dirigente Eric Abidal, di lui ha parlato nel corso di un’intervista facendo riferimento alla prossima sessione di mercato del Barcellona: «Lautaro Martinez mi piace? Sì, ma ce ne sono altri che mi piacciono. Oggi è tra i giocatori al mondo. Fattibile? Non lo so. Devo svolgere le mie funzioni, anticipare alcune le decisioni, essere sempre consapevole di ciò che sta accadendo negli altri club e da lì, cercare di convincere il giocatore. Non è impossibile, ci proveremo, altrimenti dovremo trovare un altro giocatore. Lautaro Martinez incompatibile con Neymar? Dipende dai piani del club e da molte altre cose. Dico sempre che la cosa importante per me è l’aspetto sportivo. La prossima estate cercheremo di allestire una squadra più forte per raggiungere i nostri obiettivi. Avere giocatori di talento come Lautaro Martinez, Neymar o altri sarebbe sempre positivo per il club».

Fonte: Mundo Deportivo.