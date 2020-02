Pedullà: “Spalletti parla dell’Inter, cosa atipica. Valuta progetto bellino”

Spalletti è stato ospite di “Sportitalia Mercato” (vedi articolo). Con l’ex allenatore dell’Inter, in collegamento da Castellammare di Stabia, c’era anche Alfredo Pedullà: il giornalista ha commentato le possibilità di un ritorno in panchina del tecnico toscano, dopo che è saltato il suo passaggio al Milan a ottobre.

RIENTRO VICINO – Alfredo Pedullà commenta le dichiarazioni di Luciano Spalletti: «Non fa giri per la tangenziale, peraltro aveva dato disponibilità a parlare dell’Inter. Questa cosa è comunque abbastanza atipica, visto che è ancora sotto contratto. È stato molto schietto, i giri per la tangenziale li ha lasciati a casa. Credo che lui abbia ancora voglia, indipendentemente dal ricco contratto che gli garantisce l’Inter per un po’ di tempo. Non escludo che la prossima estate possa valutare un progetto bellino, come lo chiama lui fuori dai microfoni, che gli possa far tornare la voglia di allenare».