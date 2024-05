VIDEO – Napoli-Lecce 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Napoli-Lecce, anticipo pomeridiano della trentottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



DISASTRO FINALE – Napoli-Lecce 0-0 nell’anticipo pomeridiano della trentottesima giornata di Serie A. La stagione imbarazzante del Napoli nell’anno dopo lo scudetto si chiude nella maniera peggiore possibile: fuori dalle coppe. Gli azzurri non riescono a superare il Torino e finiscono al decimo posto, senza nessuna chance di ottenere qualcosa per i vari incastri. Primo tempo brutto, dove anzi il Lecce sfiora lo 0-1 con un diagonale di Medon Berisha. Fischi all’intervallo, a inizio ripresa occasioni per Cyril Ngonge fuori di poco e Jens Cajuste con un palo in diagonale. Ancora Ngonge pericoloso, con una botta potente sulla traversa. Entra per l’ultimo quarto di gara Victor Osimhen, alla sua probabile ultima con il Napoli. Ma riesce solo a farsi notare nel recupero per un colpo di testa parato in due tempi da Wladimiro Falcone. Alla fine il Maradona esplode nella contestazione, per una squadra che ha buttato tutto quanto di buono aveva costruito un anno fa. Ma ora (forse) arriverà Antonio Conte.

NAPOLI-LECCE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Napoli-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.