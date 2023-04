Napoli, senza Osimhen crolla in casa contro il Milan

Termina 0-4 la sfida tra Napoli e Milan, un risultato sorprendente per quanto visto fin qui in questa stagione. La squadra di Luciano Spalletti crolla in casa senza Victor Osimhen.

QUATTRO GOL – Clamorosa sconfitta del Napoli allo stadio “Diego Armando Maradona” per 0-4 in favore del Milan che con questa vittoria supera l’Inter e si posiziona terzo in classifica dietro alla Lazio a quota 55 punti. Inter, invece, al quarto punto a quota 50 punti al pari della Roma. I rossoneri approcciano bene fin da subito alla sfida e sbloccano al 17′ con Rafael Leao innescato da Brahim Diaz che poco prima si libera con una giocata e manda da solo in porta il portoghese. Proprio Brahim Diaz trova il gol del raddoppio al 25′. Ancora Rafael Leao al 59′, Tonali a centrocampo si libera della pressione avversaria e manda in porta l’attaccante portoghese che con un dribbling supera Rrahmani e spiazza il portiere. Al 67′ il quarto e ultimo gol del Milan con Salemakers che in azione personale supera tutti e batte ancora Meret che si lamenta con la propria difesa. Una sconfitta che dovrà far riflettere la squadra allenata da Luciano Spalletti, che resta però a +16 dal secondo posto.