Pioli avvisa: «Prima vittoria di tante! Stagione positiva solo con la Champions League»

Stefano Pioli dopo Napoli-Milan 0-4 intervistato su DAZN ha parlato della lotta in campionato dove la sfida per la Champions League si fa sempre più interessante.

LOTTA CHAMPIONS – Pioli parla così riguardo la lotta per un posto in Champions League e la vittoria con il Napoli: «La prima di una lunga serie di partite dove dovremmo essere protagonisti! Avevo già avvisato la squadra. Contento della prestazione e della vittoria, ma è solo una partita. Per essere una stagione positiva il Milan il prossimo anno dovrà giocare in Champions League! Non abbiamo più tempo di buttare via altre occasioni. Solo i top club fanno bene sia in campionato che in Champions League, anche se noi siamo soddisfatti di essere arrivati fino a questo punto anche se poi a un certo punto ci siamo disuniti».